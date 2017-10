Hongkong nemzetközi repülőterén hétfőn kigyulladt egy gép, írja az MTI. Az American Airlines légitársaság Boeing 777-ese ottani idő szerint kora reggel fél 6-kor kapott lángra. A cég szóvivője szerint nem került veszélyes anyag a légtérbe, a tűz okát még vizsgálják.

Cargo fire at Hong Kong Airport. Not yet known damage to this American Airlines Boeing 777 pic.twitter.com/at96EO4ftS