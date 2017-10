Csúszik a várva várt katalán bejelentés

Cikkünk frissül.

Eredetileg este hatkor lett volna, de egy órával csúszik Carles Puigdemont katalán elnök beszéde a katalán parlament előtt, amiben akár a függetlenséget is kikiálthatja. A BBC szerint Puigdemont kért még egy órát a beszéd előtt, az ülésterem egyelőre üres.

A helyi katalán rendőrség már reggel óta nagy erőkkel körbvette a parlamentet, spanyol rendőröket nem látni a környéken. A környéken órák óta katalán rendőrségi helikopterek köröznek.

A helyszíni tudósítónk szerint az épület egyik bejáratánál van nagyjából 50 fős Puigdemont-ellenes tüntetés, a másik bejáratnál, 300 méterrel arrébb viszont több ezren demonstrálnak a függetlenség mellett. Kivetítők előtt várják Puigdemont beszédét.

Az utolsó pillanatokban is mindenki azt találgatta, hogy Puigdemont kikiáltja-e egyoldalúan a függetlenséget, amivel lépéskényszerbe hozná a spanyol kormányt. Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök utalt rá, hogy ebben az esetben akár fel is függeszthetik a katalán vezetést, és ideiglenesen magukhoz utalhatják a jogköreit, illetve Puigdemont letartóztatását sem lehet kizárni.

Ha viszont Puigdemont mégsem kiáltaná ki a függetlenséget, az a felfokozott hangulatban sokaknak csalódás lenne. Az egyik lehetséges opció viszont az, hogy esetleg új regionális választásokat jelent majd be.

A függetlenségpárti katalán vezetés október 1-jén megtartotta a beígért népszavazást az elszakadásról, amit azonban a madridi kormány végig alkotmányellenesnek tartott. A régióba vezényelt spanyol rendőrség és a szavazni akaró katalánok összecsapásában közel 900 ember megsérült a szavazás napján.

A referendumon a választásra jogosultak 42,3 százaléka vett részt, vagyis összesen 2,26 millió ember, akik közül 90 százalék, azaz 2,02 millió fő támogatta az elszakadást. Erre alapozva Puigdemont a múlt héten azt mondta, akár napokon belül kikiálthatják a függetlenségüket. Azonban az elszakadáspárti demonstrációk mellett vasárnap több százezren az egység mellett vonultak utcára Barcelonában, és a madridi kormány végig azzal érvelt, hogy a csendes többséget képviseli.

A keddi beszéd előtti utolsó pillanatokban is egymásnak feszültek a vélemények, tükrözve a katalán társadalom megosztottságát a kérdésben. A népszavazást egyébként támogató barcelonai polgármester, Ada Colau hétfőn arra kérte Puigdemont elnököt, hogy ne próbálja meg egyoldalúan kikiáltani a függetlenséget, bár a kialakult válságért elsősorban a madridi kormányt tette felelőssé. Viszont a függetlenségpárti önkormányzati szövetséget (AMI) képviselő egyik polgármester az Indexnek Barcelonában azt mondta, ő csalódott lenne, ha nem jelentenék be a függetlenséget.

Fotó: Albert Gea / Reuters Carles Puigdemont érkezik a katalán parlamentbe október 10-én.

A függetlenséget elutasító állásfoglalást adott ki a német és a francia vezetés is, és az EU is jelezte, hogy ebben az esetben Katalónia az EU-n kívül találná magát, és oda már csak Spanyolország jóváhagyásával juthatna vissza. Kedden, nem sokkal a katalán elnök beszéde előtt Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke is arra kérte Puigdemont-t, hogy ne hirdesse ki a függetlenséget, mert az teljesen ellehetetlenítené a párbeszédet.

Borítókép: Huszti István / Index