II. Erzsébet újabb fontos ünnepet mondott le

Több évtizedes hagyománnyal szakítva idén már nem koszorúz II. Erzsébet a brit háborús katonaáldozatoknak szentelt emléknapon. A Buckingham-palota szerdán jelentette be, hogy a 91 esztendős királynő idén a november 12-ére (az 1918 november 11-i compiègne-i fegyverszünethez legközelebb eső vasárnap) eső emléknapon a külügyminisztérium balkonjáról figyeli majd a megemlékezést, férje, a 96 éves Fülöp edinburghi herceg társaságában.

A királynő koszorúját fia, Károly trónörökös helyezi majd el a London kormányzati negyedének közepén álló emlékmű, a Cenotaph talapzatán a Big Ben 11 órát jelző harangjátéka, majd az ezt követő kétperces néma főhajtás után. A koszorút mindeddig az uralkodóként a brit fegyveres erők főparancsnokának is számító Erzsébet helyezte el - a tengernagyi rangot viselő Fülöp herceggel az oldalán.

Fülöp herceg azonban ősztől teljesen visszavonult a közszerepléstől, és az utóbbi időben II. Erzsébet királynő is csökkentette kissé munkatempóját - különösen tavaly év végi súlyos megfázása óta -: nem tesz már például hivatalos külföldi utazásokat, és hazai hivatali kötelezettségei közül ő is egyre többet átad a királyi család fiatalabb tagjainak - hamarosan megválik például 25 jótékonysági, közéleti, társadalmi és sportszervezet fővédnöki tisztségétől.

Katalin hercegnő, II. Erzsébet unokájának, Vilmos hercegnek a felesége vette át például a wimbledoni tenisztornákat rendező patinás intézmény, az All England Lawn Tennis and Croquet Club fővédnökségét, melynek az uralkodó 1952, vagyis trónra lépése óta volt a wimbledoni klub fővédnöke. II. Erzsébet királynő azonban több mint 600 más szervezetnek is a fővédnöke, és e tisztségek nagy többségét megtartja.

