Trump a kongresszus nélkül lépné át az Obamacare-t

Donald Trump aláírt egy elnöki rendeletet az Obamacare átalakításához, miután a kongresszusban a republikánus többség ellenére sem sikerült elérni Barack Obama egészségügyi reformjának visszavonását. A képviselőházon átment a republikánusok egészségbiztosítási javaslata, de a szenátusban megakadt.

A rendelet többek között azt akarja elérni, hogy az Obamacare-ben meghatározott biztosítási formáktól eltérő egészségbiztosításokra is legyen lehetőség 2019-től. Lehetnének olyanok is például, amik nem fedik le az anyasági segélyt és az újszülött-ellátást, a pszichiátriai betegségek vagy függőségek kezelési költségeit.

Ki akarják tolni a rövid távú egészségbiztosítások idejét is, ami eddig három hónapban volt limitálva. Ezek olcsóbbak, de sokkal kevesebb területet fednek le. A rendelet azt is célozza, hogy államokon átívelve is lehessen biztosításokat kötni.

Trump azt mondta, ez még csak az első lépés volt, továbbiakat tervez. Ezzel nyomást akar gyakorolni a kongresszusra is, hogy fejezze be az Obamacare visszavonását és lecserélését.

A bírálók szerint viszont a fiatal és egészséges amerikaiak közül többen kikerülhetnek a mostani rendszerből, amivel nőhetnek a bent maradók, idősebbek és betegebbek költségei.

Chuck Schumer, a demokraták szenátusi vezetője azzal vádolta Trumpot, hogy szabotálja a rendszert. A Reuters szerint több államban is jogi keresetet nyújthatnak be a rendelet ellen.