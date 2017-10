Lehet, hogy mégsem lesz Horthy-szobor a Felvidéken

„Az elmúlt néhány hónap magyarországi szoborállítási hullám után hamarosan felavathatják Horthy Miklós első szlovákiai szobrát is, méghozzá a Dunaszerdahelyi járásbeli Nemeshodoson. A vitatott történelmi szereppel bíró kormányzó mellszobra a helyi református templom kertjében kaphat helyet" - írta október 10-én az Ujszo.com. A polgármester már akkor rossz ötletnek tartotta, de most már a református egyház vezetése is elmondta, hogy nem kellene.

A lap akkori cikkéből kiderült, hogy Horthy Miklós halálának 60. évfordulójára gondolta ütemezni a Nemeshodosi Református Egyházközség az egykori kormányzó mellszobrának felállítását. A meghívóban azt írták, október 29-én a délelőtt 11-es istentisztelet után felavatják a Horthy Miklós Társaságtól ajándékként kapott mellszobrot. Budapestről buszt is indítanak az avatásra, az istentiszteletet pedig Hegedüs Lóránt tartaná a tervek szerint. Amikor legutóbb Horthy-szobrot avatott Hegedüs, akkor az istentisztelete után a Magyarországi Református Egyház Zsinati Bírósága határozatban mondta ki, hogy Hegedüs az "igehirdetésében olyan kifejezéseket használt, melyek alkalmasak a viszálykeltésre is, illetőleg arra, hogy másokban megütközést, megbotránkozást váltson ki".

Az Ujszo a felvidéki szoborállítással kapcsolatban kérdezte Kis-Csáji Julianna nemeshodosi református lelkészt, aki azt mondta, nem tartja megosztó személyiségnek Horthy Miklóst, és nem lát kivetni valót abban, hogy a kormányzónak szobra lehet a templomkertben. "Balódi László, a község polgármestere szerint ugyanakkor a szoborállítás problémás, ugyanis a református egyházközség nem kért engedélyt erre az önkormányzattól" - írja a lap. Balódi hozzáteszi, ha kértek volna, akkor sem kaptak volna Horthy személye miatt.

A lap szombati cikkéből azonban az is kiderül, hogy a református egyház vezetése csütörtökön elfogadott nyilatkozatában elhatárolódott a nemeshodosi egyházközség tervétől. „A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége elhatárolódik a szoborállítás szándékától, és levélben szólította fel a Nemeshodosi Gyülekezetet és Presbitériumát arra, hogy korábbi döntésüket átértékelve Horthy Miklós szobrának felállítását ne valósítsák meg". Fazekas László püspök egy rádiónyilatkozatában arról beszélt: „az egyháznak nem feladata szobrot állítani államférfiaknak”. A pozsonyi egyházmegye esperese, Somogyi Alfréd pedig úgy fogalmazott az Ujszónak: „A zsinati elnökség állásfoglalása egyértelmű, és az egyház ilyen helyzetben egy irányba szokott fordulni, a zsinati elnökség kérése be lesz tartva. Erről azonban a döntést a gyülekezetnek kell meghoznia”.

2013-ban kisebb botrány közepette avatták fel Horthy mellszobrát Magyarországon a Szabadság téri Hazatérés templomának lépcsőjén, idén május 20-án pedig a Fejér megyei Kálozon a Zichy–Széchenyi-kastély parkjában avattak egyet. Utóbbit Perkátára tervezték, de az engedélyt a fideszes önkormányzat végül visszavonta a tiltakozások miatt. Ott talán egy turulszobor lesz helyette. 2017. június 17-én Budapesten, az Attila Nagykirály szálloda udvarán is avattak egyet.

Horthyról és történelmi felelősségéről itt olvashat bővebben.