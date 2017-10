Az osztrák jobboldal nyerte a választást, a szélsőjobb lehet a második

A konzervatív jobboldali Osztrák Néppárt (ÖVP) kapta a legtöbb szavazatot az osztrák választásokon.

A populista-bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) lett a második legnagyobb erő. Leelőzték az eddig kormányzó szociáldemokratákat.

Ausztria új kancellárja a 31 éves Sebastian Kurz lehet, aki csak idén májusban vette át az Osztrák Néppárt vezetését.

A konzervatív Osztrák Néppárt nyerte az előrehozott választást Ausztriában 31 százalékos eredménnyel, mutatják az első exit pollok. Meglepetésre a második legerősebb párt a bevándorlásellenes, populista Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) lehet, ami az ARGE felmérése szerint megelőzte az eddig nagykoalícióban kormányzó szociáldemokratákat (SPÖ).

Az ORF-en bemutatott másik exit-poll szerint is az ÖVP nyerte a választást 30,2 százalékkal. A SORA felmérése szerint a szociáldemokrata és a bevándorlásellenes párt itt fej-fej mellett áll egymás mellett: az FPÖ (26,8 százalék) itt csak néhány tized százalékkal előzi meg az SPÖ-t (26,3). Eszerint a mérés szerint bejutna a Nemzeti Tanácsba a Zöldekből kivált Peter Pilz listája is.

Kormányra kerülhet a bevándorlásellenes párt

Az ORF-en megjelent koalíciós számláló szerint a 183 tagú Nemzeti Tanácsban három lehetőség lenne koalícióra, ami a szükséges többséget biztosítaná:

A Néppárt és a Szabadságpárt kényelmes többséget szerezhet. Eddig is ezt tartották a legvalószínűbb szcenáriónak.

A Néppártnak és a szociáldemokratáknak együtt továbbra is meglenne a többsége, de épp azért tartottak előrehozott választást, mert nem tudtak tovább együtt dolgozni.

A szociáldemokratáknak és a szabadságpártnak is lenne többsége, de nem ők kapnak kormányalakítási megbízást.

Az új kancellár keményvonalas menekültügyben

Ausztria következő kancellárja így a 31 éves Sebastian Kurz külügyminiszter lehet, aki idén májusban lett az Osztrák Néppárt elnöke. Kurzot politikai csodagyereknek is nevezik: 24 évesen már integrációs államtitkár volt, 27 évesen külügyminiszter lett, jogi tanulmányait karrierje miatt nem is fejezte be. Pártelnökké választása után sikerült növelnie a hosszú ideje gyengélkedő Osztrák Néppárt támogatottságát: a párt 2002 óta először ismét a legerősebb párt lett. A Time 2017-ben Sebastian Kurzot is beválasztotta a tíz legtehetségesebb új generációs politikus közé.

Sebastian Kurz elsősorban határozott és egyértelmű menekültpolitikájáról ismert. Már 2015-ben sem értett egyet a német Willkommenskulturral, és meglepő módon már akkor többször védelmébe vette a kerítést építő Magyarországot. Programja szerint az illegális bevándorlókat az EU külső határainál kell megállítani és ellátni, majd vissza kell szállítani őket származási országukba. Ehhez le kell zárni a balkáni és a Brenner-hágón vezető olasz-osztrák menekültútvonalat is. Programja néha keményebb, mint az Osztrák Szabadságpárté. Kurz az uniós kvótákat sem tartja jó megoldásnak. Magyar szempontból Kurz személyében olyan kancellárja lenne Ausztriának, aki megértést tanúsít Orbán menekültpolitikájával, és a visegrádi 4-ek különutas politikáját sem ítéli el.

Nem ment tovább a nagykoalíciónak

Ausztriát 2007 óta nagykoalícióban kormányoztak a szociáldemokraták és a konzervatív Néppárt. Tavaly a két párt úgy döntött: ugyan még egy év hátra van a mandátumokból, de nem tudják tovább folytatni a közös kormányzást.

A mostani előrehozott választásokon a parlament alsóháza, a Nemzeti Tanács (Nationalrat) 183 képviselőjéről döntenek. Ausztriában 6,4 választásra jogosult szavazhat a 16 éves korhatár fölött. Az a párt juthat be a parlamentbe, amely legalább 4 százalékos támogatottságot szerez.

A választáson összesen 16 párt indult, de országosan csak tíz párt állított jelöltet. A többi szervezet csak egy-egy tartományban méretteti meg magát. A szavazólapokon egyetlen listás szavazatot kell leadni, egyéni képviselőre nem szavaznak.