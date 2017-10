Az USA egyelőre nem mondja fel az Irán-egyezményt

Haley az NBC vitaműsorában igyekezett finomítani Trump pénteki bejelentését, mely szerint az elnök nem írja alá az igazolást arról, hogy Irán betartja az atomalkut – annak ellenére, hogy még a saját külügyminisztere szerint is betartják.

Az amerikai ENSZ-nagykövet szerint pénteki bejelentésével Donald Trump csak arányos választ kívánt adni Teherán tetteire a világpolitikában.

Úgy gondolom, hogy egyelőre maradunk az egyezmény mellett, mert azt reméljük, hogy így javíthatunk a helyzeten. És pontosan ez a célunk

fogalmazott Haley. „Most azt akarjuk üzenni, hogy Irán nem lehet második Észak-Korea” –mondta.

Trump, aki régi ellensége az Irán-egyezménynek annak ellenére is, hogy az lényegében minden nemzetközi szereplő szerint működik, arra hivatkozott, hogy Teherán nem tartja be a megállapodás „szellemiségét”. Trump azzal fenyegetett, hogy ha a kongresszus nem támogatja az általa javasolt, új szankciókkal járó új stratégiát, akkor kormánya fel is mondja az Egyesült Államok részvételét a többhatalmi megállapodásban.

A Politico értesülései szerint éppen Nikki Haley ENSZ-nagykövet volt az, aki a legerőteljesebben szorgalmazta az Irán elleni fellépést és aktívan részt vett az Iránnal kapcsolatos új politika kidolgozásában. Rex Tillerson külügyminiszter és James Mattis védelmi miniszter ugyanis ellenezte, hogy Trump ne írja alá az igazolást, de Haley már júliusban arra kérte az elnököt: hagyja, hogy ő „megteremtse az alapokat” az igazolás elutasításához.

(MTI)