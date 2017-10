Farkasszemet néznek az iraki és a kurd erők Kirkuknál

A legfrissebb hírek szerint a kurd vezetők megtagadták az irakiak felszólítását, hogy semmisítsék meg a függetlenségről szóló népszavazás eredményét. A szeptember 25-i népszavazáson a résztvevők 92 százaléka az Iraktól elszakadó, önálló Kurdisztánra voksolt. Az iraki kormány a népszavazást annak kiírásától kezdve törvénytelennek minősítette, és a kurd önállósodást a nagyhatalmak sem támogatják. Annak ellenére sem, hogy az Iszlám Állam elleni harcban a kurdok voltak a Nyugat legfontosabb és legmegbízhatóbb helyi szövetségesei.

Az iraki kormánypárti síita csapatok most Kirkuktól néhány kilométerre állnak szemben a kurd pesmerga fegyveresekkel. Szombaton egy kisebb összecsapás is kitört közöttük, ezért mindkét fél a másikat állította be felelősnek – jelentette a BBC helyi tudósítója .

Az irakiak a tárgyalások előfeltételeként azt követelik, hogy a kurdok töröljék el a népszavazás eredményét, erre azonban a kurd vezetők nem hajlandóak. Ezzel együtt a kurd fél minden megszólalásában a békés megoldást szorgalmazza, miközben azt hangsúlyozzák, hogy a különböző kurd pártok megegyeztek egymással, és egységesen kívánják megvédeni a kurd érdekeket.

Kirkuk a világ egyik legnagyobb olajtartaléka mellett fekszik. A város és környéke kurd többségű, de kívül van a hivatalos iraki kurd autonóm területen, és jelentősebb számban élnek itt a kurdok mellett arabok és türkmének is.

Borítókép: Iraki katona a kurd pesmarga állásokkal szemben Kirkuknál 2017 október 15-én.

fotó: Ahmad Al-Rubaye / AFP