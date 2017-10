Hulk legyőzte a kirgiz választásokon a gonosz milliomos Lokit

Ausztria nekünk ugyan fontosabb, a világpolitika szempontjából meg a japán választásnak van feltehetően nagyobb jelentősége, de most vasárnap szavaztak Közép-Ázsiában is, és a kirgiz elnökválasztás a maga nemében szintén különleges: olyan ugyanis még nem történt idáig a közép-ázsiai országban, hogy egy elnök csak úgy békésen átadta volna a hatalmát – most azonban nagyon úgy tűnik, ez is megtörténik.

Van mondjuk emögött egy kis Putyin–Medvegyev-féle posztszovjet helycserés trükk: az eddigi elnök Atambajev az új alkotmány szerint nem indulhatott újra most lejáró hatéves ciklusa után, így hát beállt a volt kormányfő Szooronbaj Dzsejenbekov mögé. A papírforma szerint mostantól Dzsejenbekov, aki várhatóan Atambajevet nevezi ki miniszterelnökké.

Ahhoz képest ez is komoly előrelépés, hogy 2005-ben, majd 2010-ben is erőszakos úton váltották le az aktuális kirgiz elnököket. Mivel a szomszédságban nagyjából mindenhol kvázi diktátorok uralkodnak Kazahsztántól Tádzsikisztánon át Üzbegisztánig, a kirgiz állam a Nyugat szemében helyi szinten most modellállamfélének számít, ahol a nemzetközi megfigyelők szerint is különösebb incidens nélkül, szabadon folytak le a választások.

Az előzetes eredmények szerint nem lesz szükség második fordulóra, a hatalom által támogatott Dzsejenbekov ugyanis begyűjtötte a voksok 55 százalékát. Fő ellenfele egyébként egy másik volt kormányfő, a progresszív mézben tündöklő olajmogul Omurbek Babanov volt. Róla közvetlenül a választás előtt azt dobta be a mostani államfő, hogy 60 millió dollárt ajánlott fel neki, ha beáll mögé – erről bizonyítékot ugyanakkor már nem kínált Atambajev.

A választáson összesen 11-en indultak, köztük egy szórakoztató őrült, aki szerint Putyin egy komplex biorobot, hamarosan azonban új világkorszak jön el a kirgiz nép vezetésével.

Végül jöjjön egy nem hivatalos Bosszúállók-átirat a milliomos Loki-Babanovval, aki azt állítja, őt támogatja a kazah nagytestvér Nazarbajev, és Hulk-Atambajevvel, akit pénz és kapcsolatrendszer nem hat meg