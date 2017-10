Lövöldözés volt egy amerikai egyetemen, lezárták a kampuszt

Lezárták lövöldözés miatt szombat éjjel az Egyesült Államokban a Virginiai Állami Egyetem (VSU) kampuszát.

„A kampuszon lövöldözés van. A VSU lezárva. Kerüljék el a környéket. További tájékoztatás később” – előbb ezt írta ki Twitteren a rendőrség. Egy négy órával ezelőtti, második üzenetben azt közölték, hogy a rendőrségi jelenlét még mindig aktív az egyetem területén, amit továbbra is lezárva tartanak.

Shooting on Campus Update - Police scene still active and the campus remains on lockdown. Continue to avoid area.