Diplomácia? Majd ha meglesz hozzá a rakétánk!

Egy észak-koreai kormánytag megerősítette, hogy Phenjan egy olyan interkontinentális ballisztikus rakéta (ICBM) kifejlesztésén dolgozik, ami

képes elérni egészen az USA keleti partjáig

és egészen addig nem is hajlandó tárgyalásba bocsátkozni az Egyesült Államokkal, amíg nem lesz a kezében ez az ütőkártya.

Mielőtt diplomáciai tárgyalásokba bocsátkozunk a Trupp-adminisztrációval, világos üzenetet akarunk küldeni, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság megbízható védelmi- és támadókapacitással rendelkezik ahhoz, hogy bármilyen amerikai agressziónak ellenálljon.

A CNN értesülése természetesen egyáltalán nem biztos, hogy Kim Dzsongun körének valódi szándékait (vagy a diktatúra lehetőségeit) tükrözi, valószínűbb, hogy inkább a nyugati közvéleménynek szánt szivárogtatás. Ám ilyen formában is biztos, hogy tovább gyűri az amúgy sem kisimult amerikai kormányzat idegeit. Mármint nem a 140 karakteres kardcsörgetéssel elfoglalt Donald Trumpét, hanem a stábjáét, melyből legutóbb Rex Tillerson külügyminiszter üzente meg, hogy nem akarnak háborút, és amerikai részről

egészen addig folytatódni fog a diplomáciai megoldás keresése, amíg az első bombát le nem dobják.

De korábban John Kelly is reményét fejezte ki, hogy „ha a fenyegetés a mostaninál nagyobbra nő, reméljük, a diplomácia akkor is működni fog”. Egyébként ahogy arról mi is írtunk, amerikai szakértők már korábban is úgy számoltak, hogy Phenjan akár négy-öt éven belül képes lehet a nyugati partot is elérő atomfegyver célba juttatására.

