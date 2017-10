137 áldozata volt a cambridge-i pedofil geofizikusnak

Matthew Falder, a Cambridge-i Egyetem geofizikusa álnéven működtetett közösségi média-fiókokon keresztül csalt ki főleg kiskorúaktól meztelenül, vagy alig felöltözve készített fotókat. Ezeket azután a dark web pöcegödrében kezdte el terjeszteni, majd pedig a képekkel zsarolta is áldozatait – gyakran még durvább dolgokra kényszerítve őket. Falder több áldozatát is annyira kicsinálta, hogy azok öngyilkosságot kíséreltek meg.

A tettest mindezt az őt leleplező brit hatóságok előtt sem tagadta, ugyanis a bíróság előtt a következő vádakban ismerte el bűnösségét:

gyerekek szexuális molesztálása

gyerekek szexuális kihasználása

voyeurizmus

gyerekről készített megbotránkoztató képek készítése és terjesztése

csalás

zsarolás

nemi erőszakra való felbujtás

A birminghami bíróság ezért hétfőn bűnösnek mondta ki a fenti vádpontokban, és bár egyelőre a büntetést nem szabta meg, a pedofil hosszú-hosszú börtönbüntetésre számíthat.

A férfi legalább nyolc éven keresztül élte kettős életét, és csak azután bukott le, hogy az utána szimatoló nyomozók a brit kormány informatikai elhárításának specialistáit is igénybe vették. Ők kiderítették, hogy Falder rejtett kamerákat is elhelyezett, hogy így jusson még több kompromitáló felvételhez, de a kamerák felszerelése közben véletlenül önmagát is levideózta.

A nyomozást végző egyik rendőrtiszt azt állította

30 éve vagyok a pályán, de még nem találkoztam ilyen borzalmas esettel, amikor a bűnöző egyetlen célja az, hogy minél több fájdalmat és szorongást okozzon. (...) Ez az online ragadozó éveken keresztül úgy gondolta, hogy képes elrejtőzni az igazságszolgáltatás elől, és közben továbbra kis kihasználhatja saját szexuális, szadista céljaira áldozatait.

Matt Sutton egy nagyon fontos üzenetet is megfogalmazott a potenciális áldozatok számára:

Akit online zaklatnak, ne hallgasson, beszéljen róla! Mindig van segítség.

Mike Hames, a Scotland Yard pedofíliával foglalkozó ügyosztályáról pedig leszögezte, hogy bár Falder esetében nem történt fizikai kontaktus, az online zaklatók is olyan dolgokra veszik rá áldozataikat, melyeket normális körülmények között soha nem követnének el. Ezért az online szexuális zsarolás igen közel áll a nemi erőszakhoz.

A jómódú családból származó Faldert egyébként – a kettős életet élőkre sokszor jellemző módon - kollégái „sokat bulizó, jó arcnak” tartották; apja pedig azt mondta:

sokkszerűen ért minket a felfedezés, az egész család le van sújtva.

Korábbi barátnője – szintén egykori cambridge-i diák – Falder júniusi letartóztatása óta képtelen feldolgozni a történteket.

(Sky News)