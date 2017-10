Lezuhant egy F-18-as Spanyolországban

Madrid közelében lezuhant egy F-18-as katonai repülőgép. A pilóta életét vesztette.

Az F-18-as kedden a felszállás után nem sokkal zuhant le a Torrejón de Ardoznál található légibázis közelében. A pilóta valószínűleg gyakorlaton vett részt.

'A pilot dies when an F18 plane crashes in the surroundings of the air base of Torrejón, in Madrid' https://t.co/mkzqkP6xUl pic.twitter.com/jkKuNUT602

*