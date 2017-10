Madrid utoljára figyelmezteti Katalóniát

Csütörtökig le kell tennie Katalóniának függetlenségi törekvéseiről, mert ha nem, akkor Madrid közvetlen irányítást vezet be az autonóm tartományban – közölte szerdán a spanyol kormányfőhelyettes.

Soraya Sáenz de Santamaría nyilatkozata ismét világossá tette, a spanyol kormány nem hajlandó tárgyalni Carles Puigdemont katalán elnökkel, aki október 10. óta lebegteti a tartomány függetlenségének kinyilvánítását. A katalán politikus ezt akkor a helyieket is zavarba hozó beszédben tette meg, amelyben az október 1-jei, Madrid által el nem ismert helyi népszavazásra hivatkozva deklarálta a függetlenséget, majd azonnal fel is függesztette a nyilatkozatot, tárgyalásra szólítva fel Madridot. Igaz, a kétértelmű beszéd miatt a spanyol kormánynak sem világos, kikáltotta-e a függetlenséget Puigdemont vagy sem, de az elnök taktikai okokból azóta sem egyértelműsítette a helyzetet.

A központi vezetés az elmúlt hat évben is elzárkózott attól, hogy nagyobb – adóbevételek kezelését is érintő – önállóságot adjon Spanyolország leggazdagabb tartományának. A függetlenségpártiak szerint ez már kevés is lenne, ezért csak az elválás módjáról lehetne tárgyalnia Barcelonának Madriddal.

Madrid látszólag kész lenne a tárgyalásra, ha Katalónia lemondana a függetlenségről, de nem közölte, hogy mit kínálna fel cserébe. Barcelonában a függetlenségpártiak azt is intő jelnek tekinthetik, hogy őrizetbe vették a Katalán Nemzetgyűlés vezetőjét, és a katalán nyelv és kultúra ápolására alakult Omnium Cultural nevű szervezet első emberét. Jordi Sánchez és Jordi Cuixart ellen a vád lázadás, ugyanis aktív szerepük volt a függetlenségi népszavazás megszervezésében.

Madrid azonban nagy kockázatot vállal az ultimátummal, hiszen lépéskényszerbe hozza magát, márpedig kiszámíthatatlan következménye volna annak, ha valóban felfüggesztenék a katalán kormányt. Ez ugyanis csak növelheti a függetlenséget támogatók táborát, ahogyan történt október 1-je után is, annak hatására, hogy a spanyol rendőrség erőszakos fellépéssel igyekezett megakadályozni a népszavazást. ráadásul sikertelenül: a több mint ötmillió katalán választó 42 százaléka részt vett a referendumon, 90 százalékuk a függetlenségre voksolt.