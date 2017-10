Az államot okolja a felrobbantott máltai újságíró fia

Hosszú bejegyzést írt a Facebookon az autójában hétfőn felrobbantott máltai oknyomozó újságíró, Daphne Caruana Galizia fia, amelyben mintha arra utalna, hogy a máltai állam felelős az anyja haláláért. A szintén újságíróként dolgozó Matthew Caruana Galizia azt írja, hogy Málta egy maffiaállam, amely bár sokban hasonlít egy fejlett liberális országra, "de felrobbantanak, ha az alapvető szabadságjogaidat akarod gyakorolni". Matthew, aki ott volt, amikor anyját felrobbantották, a rendőrséget inkompetensnek nevezte, és azt írja, hogy a máltai kormányban elburjánzott a büntetlenség kultúrája, ezért történhetett Daphne Caruana Galiziaval az, ami történt.

Az anyám azért lett merénylet áldozata, mert a joguralom és azok közé állt, akik ezt sérteni akarták

- írja az áldozat fia. Daphne Caruana Galizia többek között azt derítette ki, hogy a máltai miniszterelnök, Josepth Muscat és felesége egy panamai bankszámlán keresztül részesült abból az azerbajdzsáni korrupciós alapból, ami egész Európában kenőpénzeket folyósított - és amiből Magyarországra is jutott 2 milliárd forintnyi euró, és amit a magyar állami szervek nagy egységben igyekeznek elkenni. Blogja, a Running Commentary Málta egyik legolvasottabb sajtóterméke volt, 400 ezres olvasottságával néha a szigetország legnagyobb napilapjait is lekörözte. Meggyilkolásának körülményeit a máltai hatóságok mellett az FBI-tól és a holland rendőrségtől érkezett szakértők is vizsgálják.