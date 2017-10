Képregényben mutatják a japánoknak, mit csináljanak atomcsapás esetén

Manga képregényben adnak tanácsot a japán hatóságok az ország lakóinak arra az esetre, ha észak-koreai atomcsapás érné az ázsiai szigetországot, írja az MTI.

Hokkaido sziget illetékesei egy négyoldalas képregényt jelentettek meg a héten, amelyben egyebek között felszólítják a lakosságot, hogy atomcsapás esetén keressenek menedéket egy biztonságos épületben vagy a föld alatt, vagy feküdjenek arccal a földre és fejüket fedjék be a kezükkel vagy egy párnával.

A Jamamoto Manabu mangarajzoló készítette élénk színű képek mások mellett diákokat ábrázolnak, akik az iskolai padok alatt keresnek menedéket, egy másik képen mezőn dolgozó gazdákat, akik árokban bújnak meg és tengeren lévő halászokat, akik hajójuk kormányosfülkéjébe húzódnak be.

- mondta Hokkaido egyik illetékese.

Hokkaido, the northernmost of Japan’s main islands, has published an informative manga strip on how to react to North Korean missile tests. pic.twitter.com/hOpd6vulLr