Orbán szerint golyóbis került a puskacsőbe

Nem túlzás azt mondani, hogy az Európai Parlament megkezdte a "Soros-terv" végrehajtását a képviselőtestület belügyi, állampolgári és igazságügyi bizottsága (LIBE) által a közös uniós menekültügyi rendszert szabályozó dublini rendelet módosításáról elfogadott jelentéssel - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozója után, írja az MTI.

– fogalmazott Orbán Viktor a közmédiának. A szakbizottsági jelentés negligálja azt a veszélyt, hogy kapcsolat áll fenn a migráció, illetve a terrorizmus és a közbiztonság romlása között, és el is venne jogköröket a tagállamoktól - tette hozzá a miniszterelnök.

Orbán arról beszél, hogy csütörtök reggel elfogadta az európai menekültügyi rendszer alapját képező dublini szabályok reformjával kapcsolatos álláspontot az Európai Parlament Állampolgári bel- és igazságügyi bizottság. Az EP-álláspont a svéd Cecilia Wikström által készített jelentésen alapul. Erről bővebben itt írtunk.

A miniszterelnököt eközben nem zavarta meg, hogy Soros György épp ellenzi a kötelező áthelyezést, sem az, hogy minden országnak, amelybe elsőként érkezik menekült, kötelezővé teszik a kérelmező biztonsági átvilágítását (azt is előre vizsgálnák, egyáltalán van-e megalapozott esély a menekültstátuszra).

A szakbizottságban elfogadott állásfoglalást el kellene majd fogadnia a plenáris ülésnek is. Ha ez megvan, akkor az még csak az EP tárgyalási pozícióját jelenti. A parlament nem egyedül, hanem a tagállami miniszterekből álló Tanáccsal dönt. Az egyezkedés végén mindkettőnek igent kell mondania egy jogszabályra ahhoz, hogy életbe lépjen, vagy közösen ki kell találniuk, pontosan hogyan módosítsák. Erre legfeljebb három körük van.

A kormány valami furcsa dologról konzultál, arról itt írtunk bővebben. Szél Bernadett, az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje közérdekűadat-igénylést nyújtott be, hogy kiderüljön, valóban létezik-e a Soros-terv, vagy sem. "Amennyiben nem kapom meg közérdekű adatkérésben a Soros-tervet, tudjuk be annak, hogy ilyen nincsen, és kormányzati propagandát hallgatunk, látunk folyamatosan, szintén közpénzből finanszírozva" - mondta Szél. Végül hűtlen kezelés miatt tettek feljelentést, mert szerintük egy nem létező dolog miatt ver el tíz milliárdot a kormány.

Navracsics Tibor, fideszes politikus, uniós biztos szerint egyébként csak kampányfogás a Soros-terv.

Orbán Viktor erre úgy reagált: ő tudja jobban, igenis van ilyen terv.

Orbán most az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozója után arról beszélt, bizonyos kérdésekben aggasztó az álláspontok különbözősége a visegrádi országok és az Európai Bizottság között, ennek dacára eredményes volt a szerda esti munkavacsora a brüsszeli testületet vezető Jean-Claude Junckerrel. "Mindennek ellenére a találkozó eredményes volt, hiszen számos félreértést tisztáztunk, el tudtuk mondani Juncker úrnak, hogy több tiszteletet szeretnénk kapni a közép-európai államok polgárainak, közöttük a magyaroknak is" - mondta.

A brüsszeli csúcstalálkozó témáiról előzetesen ebben a cikkünkben írtunk.

Orbán már Brüsszelben sem áll újságírók elé

Szokásától eltérően nem tartott sajtótájékoztatót a csúcs alatt és

annak végeztével sem a miniszterelnök. Még arra sem adott lehetőséget, hogy rövid kérdéseket lehessen feltenni neki, Orbán most kizárólag a közmédia munkatársainak nyilatkozott. Míg korábban volt, hogy hosszasan is válaszolt a magyar és a nemzetközi sajtó kérdéseire, most erre esélyt sem adott – vélhetően a közeledő választási kampány miatt. Tekintettel arra, hogy már hosszú évek óta nem áll olyan magyar újságírók elé, akik kemény kérdéseket is feltennének neki, ezek a brüsszeli sajtótájékoztatók azok az alkalmak, amikor kérdezni lehetne a miniszterelnököt. Éppen ezért legutóbb több magyar lap újságírója is kijött Brüsszelbe, hogy itt tehessenek fel neki belpolitikai témájú kérdéseket is.