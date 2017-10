Átment a piroson, öt embert gázolt halálra egy ukrán oligarcha lánya

Öt embert gázolt halálra szerda este Aljona Zajceva, egy ukrán oligarcha lánya az ukrajnai Harkov városában, miután a megengedett sebesség majdnem kétszeresével hajtva átszáguldott egy piros lámpán és egy szabályosan közlekedő autóba csapódott – írja az Independent.

A 20 éves lány nem sérült meg a balesetben, de a lincselést valószínűleg csak felfegyverzett testőrei miatt tudta elkerülni, mikor kiszállt az oldalára borult Lexusból. A járdán sétáló gyalogosok már nem voltak ilyen szerencsések, egy helyi tisztségviselő csütörtöki tájékoztatása szerint összesen hatan haltak meg, ketten pedig válságos állapotban vannak.

Zajcevát az eset után letartóztatták és eljárás is indult az ügyben, ha pedig elítélik, akár 10 évet is kaphat. Erre ugyanakkor kiváltságos helyzete miatt nem sok esély van, Ukrajnában ugyanis legendásan korrupt a jogszolgáltatás.

Erre utal többek közt az, hogy Zajceva pénteki tárgyalásán nem tűnt kimondottan kétségbeesettnek, valamint az is, hogy apja lényegében azt a szabályosan haladó autóst okolja a baleset miatt, akibe a lánya belehajtott. A férfi meg sem említette az áldozatokat csütörtöki megszólalásában, arra ugyanakkor kitért, mekkora tragédia ez a család számára, mert nem is láthatták a lányt mielőtt börtönbe vitték volna, valamint azt is kiemelte, hogy Zajceva

24 órája nem evett.

Vaszilij Zajcev úgy fogalmazott, hogy lánya két éve vezet és még soha nem volt semmilyen kihágása. Ez utóbbi főleg annak fényében elég érdekes, hogy egy helyi képviselő szerint Zajcevát az elmúlt két évben nyolcszor kapcsolták le gyorshajtás, piroson áthajtás és tilosban parkolás miatt.