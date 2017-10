Spanyol külügyminiszter: Rendőri erőszak Katalóniában? Kamu!

A spanyol külügyminiszter álhírnek minősítette azokat a brutális rendőri fellépést mutató felvételeket, amelyek a katalóniai függetlenségi népszavazás alatt bejárták a világsajtót – írja a Telegraph.

Alfonso Dastis külügyminiszter a brit BBC One tévéadó egy műsorának nyilatkozva azt mondta, sok képről kiderült közülük, hogy kamu. Szerint ha volt is erőszak, csak korlátozottan, és az is azért történhetett meg, mert a hatóságok akadályoztatva voltak a bírósági döntésnek – vagyis a népszavazás meghiúsításának – a végrehajtásában.

Nem mondom, hogy mindegyik kép kamu, de néhányuk igen, és sok volt az alternatív tény és álhír.

Azért érdekes állítás ez, mert – ahogy arról mi is beszámoltunk – az internetet szinte eldugította a rengeteg felvétel arról, ahogy a népszavazás megakadályozására Katalóniába vezérelt spanyol egyenruhások ütötték-verték vagy épp a hajuknál fogva húzták a szavazásra érkező és/vagy a szavazás megtartásáért tüntető civileket, az erőszakot pedig külföldön is több vezető politikus elítélte; a spanyol kormány részéről eddig mégse hangzott el cáfolat vagy kifogás ezeknek a felvételeknek a valóságtartalmáról.

A katalán egészségügyi szolgálat szerint összesen 991-en sérültek meg az összetűzésekben, nagy részüket zúzódások és más sebesülések miatt kellett ellátni, és 30 főnek agyrázkódása is volt, feltehetően nem attól, hogy elbotlottak a saját lábukban.

Katalóniában október 1-jén tartottak függetlenségi népszavazást, amelyet a spanyol alkotmánybíróság és a madridi kormány már előre alkotmányellenesnek nyilvánított, ezért utóbbi igyekezett is megakadályozni a megtartását. Végül mégis 42 százalékos volt a részvétel, és 90 százalék a függetlenséget választotta, de a spanyol kormánynem ismerte elaz eredményt.

Október 10-én Carles Puigdemont katalán elnök a várakozásokkal ellentétben mégse hirdette ki Katalónia azonnali függetlenségét, ehelyett tárgyalást kezdeményezett a központi kormánnyal – amely viszont továbbra se akar hallani erről, és október 21-én be is jelentette, hogy kezdeményezi a függetlenségi törekvések mellett kitartó katalán vezetés leváltását, és előrehozott választásokat akar kiírni.