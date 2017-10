Trump részvétet nyilvánított, csak éppen az elhunyt nevét felejtette el

Október 4-én négy amerikai katona halt meg egy rajtaütésben Nigerben, a protokoll szerint pedig ilyenkor az amerikai elnök személyesen is részvétet nyilvánít az elhunyt családja felé. Donald Trump ezt meg is tette, azonban múlt hét szerdán kiderült, hogy meglehetősen esetlenül, hétfőn pedig arra is fény derült, hogy az egyik katona nevét állítólag el is felejtette – írja a Guardian.

Az egyik elhunyt katona felesége hétfőn beszélt először a hívásról, ami állítása szerint csak arra volt jó, hogy még jobban sírjon tőle, emellett ráadásul az elnök elfelejtette a férje nevét is. Mint mondta, őt is azzal vigasztalta, hogy a férje

nyilván tudta mire vállalkozott, de azért gondolom, így is fáj,

ez pedig a hanghordozásával, illetve azzal együtt, hogy nem emlékezett a férje nevére, egyáltalán nem esett neki jól.

Trump ugyanakkor az interjú után Twitteren rögtön azt állította, hogy egy nagyon tiszteletteljes beszélgetésen van túl a férfi özvegyével, a férfi nevét pedig az első pillanattól kezdve magabiztosan mondta a nőnek.

Ez persze nem bizonyít semmit, hiszen az elnök múlt héten még azt is letagadta, hogy a fent idézett mondattal próbálta meg vigasztalni egy másik halott katona férjét, holott ezt lényegében még John Kelly, a Fehér Ház kabinetfőnöke is alátámasztotta, mikor azt mondta, az alapján adta a hívásra vonatkozó tanácsokat Trumpnak, amit 2010-ben neki is mondtak a fia halála után.

Kelly szerint ugyanakkor az elnök csupán azt akarta kifejezni, hogy mindenki pontosan tudta, hogy ez is megtörténhet, hiszen országuk hadban áll.