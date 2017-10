Törvénytelen lehet összeírni az EU-s állampolgárokat a briteknél

Múlt héten jelentették be, hogy az Egyesült Királyság belügyminisztériuma azt tervezi, hogy regisztrálja az országban élő EU-állampolgárokat a brexit után. Most az Európai Parlament képviselőinek egy csoportja írt Amber Rudd miniszternek, hogy a terv akár az unió törvényébe is ütközhet, írja a Guardian.

Brüsszel ragaszkodna ahhoz, hogy a brexit ellenére még 2019 márciusa után is legyenek az EU törvényei érvényesek az országban, kivétel nélkül. A levelet Sophie in ’t Veld, Seb Dance, Claude Moraes, Jean Lambert, Beatriz Becerra, Cecilia Wikström és Catherine Bearder képviselők írták. A képviselők azt is kifogásolták, hogy a regisztrációt elbukhatják olyanok is, akik büntetett előéletűek.

A regisztráció hír egybeesett azzal az információval, hogy a brit belügyminisztérium a brexit bejelentése után nehezen birkózik meg a letelepedési kérelmekkel, és egyes esetekben a várakozási idő a háromszorosára is megnőtt. A brexit-szavazás óta a számuk elérte a 30 ezret.

Az EU állampolgárainak ráadásul nem kötelező olyan papírral rendelkezni, amivel igazolják, hogy Nagy Britanniában élhetnek, de ennek ellenére sokan pánikolni kezdtek a szavazás után.