Erdoğan: A dzsihadisták után jönnek a kurdok

Recep Tayyip Erdoğan kedden bejelentette, hogy nagyrészt véget ért Idlib kormányzóságban a török hadsereg által támogatott „erőszakmentesítő” hadművelet – írja a rezsimhez közeli Daily Sabah. A két hete elkezdett hadművelet során az északnyugat-szíriai területről elvileg sikerült a török hadseregnek és a mérsékeltebb ellenzéki erőknek kiszorítaniuk az igen erős pozíciókkal rendelkező dzsihadista milíciákat – elsősorban az al-Káidához kapcsolódó Tahrir as-Sám-ot. Azonban a 10 ezres katonai erővel rendelkező dzsihadista frontot valójában egyáltalán nem győzték le, de még csak meg sem ritkították; csupán politikai meghátrálásra kényszerítették – ami Charles D. Lister Szíria-szakértő szerint mondjuk azzal is együtt járt, hogy több radikálisabb frakció is otthagyta a Tahrir as-Sám-ot.

Hogy akkor mi értelme volt a harc nélküli hadjáratnak?

Az, hogy Törökország be tudta keríteni a legnyugatibb kurd kantont: Afrint.

Erdoğan ugyanis a kormányzópárt, az Igazságosság és Fejlődés Pártja frakciója előtt az idlibi akció lezárásával együtt bejelentette, hogy Afrin régió továbbra is „problémás”, ami annak az alig leplezett megfogalmazása, hogy

a törökök háborúra készülődnek a szíriai kurdok ellen.

Afrin egy kurdok által lakott autonóm kanton, melyet azonban a többi szíriai kurd területtől tavaly elvágott a török hadsereg, mely a szíriai ellenzékkel karöltve Észak-Aleppó tartományban éket vert a kurd Népi Védelmi Egységek (YPG) által ellenőrzött határvidékbe (ahol egyébként nem kizárólag kurd etnikumúak laknak). A török definíció szerint az YPG és a kurdok által létrehozott, az Iszlám Állam elleni harc egyik kulcsszereplőjének számító ernyőszervezet, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) is szélsőséges terrorszervezetek, mivel támogatják a kurdok törökországi felszabadító szervezetét, a lassan húsz éve börtönben ülő Abdullah Öcalan által alapított Kurd Munkáspártot (PKK).

Paradox módon míg a PKK-t számos hatalom – köztük az Egyesült Államok és az EU - terrorszervezetként tartja számon, addig a középületeit Öcalan-portrékkal díszítő szíriai testvérszervezete a Kalifátus elleni nemzetközi koalíció egyik legfontosabb partnere. Ezeket a kurdokat Törökország rosszallása ellenére is fegyverekkel, járművekkel, kommunikációs eszközökkel, sőt, különleges alakulatokkal és légicsapásokkal is támogatja a Nyugat, elsősorban az Egyesült Államok. Az SDF a kurd etnikum által lakott területeken kívül is kiválóan szerepelt, nevéhez fűződik például a Kalifátus fővárosának, Rakkának, illetve Deir ez-Zór tartomány nagy részének felszabadítása – ez utóbbi területén épp a hétvégén foglalták el a legnagyobb szíriai olajmezőt, ami komoly ütőkártya lehet a kezükben.

Idlib északi részének elfoglalásával a török hadsereg már három oldalról körülvette Afrin kantont, ahol egyébként is már egy éve mindennaposak a határvillongások, tüzérségi párbajok. Az elmúlt hetekben a török hadsereg több állást is kiépített Afrin déli határán, és felderítők foglalták el a Sejk Barakat-csúcsot is, ami kiváló megfigyelőpontul szolgálhat egy afrini offenzívában (már ha a drónok korszakában ez még számít).

Erdoğant egy Afrin elleni offenzívára bátoríthatja az a tény is, hogy a nemzetközi közösség közönyösen figyelte, Bagdad hogyan szerez erővel érvényt területi követeléseinek az iraki kurdokkal szemben. Törökország egyébként komoly diplomáciai segítséget nyújtott az iraki kormánynak, légiereje pedig többször is támadta a PKK Észak-Irakban rejtőző kiképzőtáborait.