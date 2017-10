Egy második színésznőt is fotózás közben fogdosott az idősebb Bush

Jordana Grolnick színésznő azt mondta a Deadspinnek, hogy George H. W. Bush volt elnök őt is fogdosta 2016-ban. Azt mondta, hogy egy darab szünetében álltak össze többen egy közös fotóhoz, amikor a kerekesszékes Bush a jobb kezével megfogta a fenekét, majd elsütött egy viccet is.

Szerdán Heather Lind színésznő vádolta meg hasonló zaklatással Busht, az Egyesült Államok 41. elnökét. Azt mondta, hogy az egykori elnök többször is megfogdosta őt egy három évvel ezelőtti közös fotózás közben, miközben felesége, a volt first lady Barbara Bush is ott volt.

George H. W. Bush a szóvivőjén keresztül kért elnézést az eset miatt, a szövegben az áll, hogy az egykori elnök soha, semmilyen körülmények között, nem hozna szándékosan kellemetlen helyzetbe senkit, Bush pedig őszintén sajnálja, ha ezzel a humorosnak szánt csínnyel megsértette a színésznőt.

Bush szóvivője csütörtökön újabb közleményt adott ki. Ebben azt írta, hogy a 93 éves Bush karja kerekesszékben ülve a mellette állók derekának magasságába esik, amikor közös fényképet készítenek. Azt állította, hogy az exelnök azzal próbálja enyhíteni a feszültséget, hogy elsüt egy viccet, és „időnként megpaskolta nők hátsóját". A szóvivő szerint ezt többen ártatlannak gondolták, mások viszont egyértelműen helytelenítették. „Bush elnök őszintén bocsánatot kér bárkitől, akit megsértett volna" – zárta a közleményt.