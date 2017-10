Rabszolgamunkával készül a Haribo gumimaci

A német ARD televíziós készített riportot arról, hogy milyen körülmények között dolgoznak azok a gyári munkások, akik a nálunk is ismert és kedvelt Haribo gumimacikat készítik. A 44 perces filmből azonban nem csak az derült ki, hogy a Haribo nem törődik a munkásaival, hanem az is, hogy egyáltalán nem érdekli a céget, hogy olyan helyről szerzi be az alapanyagait, ahol nettó állatkínzás folyik.

A Haribo előállításához több speciális dologra is szükség van, ilyen például a karnaubaviasz, amit egy Brazíliában őshonos faféle termel. Történetesen a fa az ország legszegényebb régiójában található meg, a Haribo pedig a régió szegénységben élő embereit dolgoztatja, gyakorlatilag éhbérért.

A munkásoknak az a feladatuk, hogy a fák termelte viaszt lecsapolják . Egy viaszmunkás napi 40 brazil reált kap, vagy 3200 forintot, ami 400 forintos órabérnek felelne meg, ha az embereknek mindössze nyolc órát kellene dolgozniuk. A munkakörülmények sem ideálisak, például sokszor még inni sem tudnak, mert nincs elég tisztított víz, az éjszakai műszakot vállalók pedig gyakran a fák között vagy az őket szállító járművekben alszanak. WC-re se nagyon tudnak kimenni, ugyanis a Haribo nem vette a fáradságot, hogy megteremtse legalább a minimálisan szükséges körülményeket az esőerdőben.

Azonban a Haribo nem csak az emberekkel nem törődik. Olyan cégtől szerzik meg a gumimacikhoz szükséges zselatint, ahol a disznók jobb híján a saját ürülékükben kénytelenek feküdni, az ott dolgozók pedig hagyják ott oszlani az elpusztult állatokat a többi között.

A riportra már reagált a Haribo, ami saját vizsgálatot rendelt el az ügy miatt és állítólag mindent megtesznek annak érdekében, hogy rendeződjenek a munkakörülmények.