Az orosz szakadárok már Barcelonában vannak

Két nappal azelőtt, hogy a Katalán elnök az utolsó pillanatban mégis vállalta az összeütközést Madriddal – és a rendkívüli választás kiírása helyett kilátásba helyezte az ország függetlenségének kikiáltását – nem más járt Barcelonában, mint a Kreml által létrehozott, Grúziából kiszakadt Dél-Oszétia külügyminisztere.

A csak Oroszország, Nicaragua, Venezuela, valamint az óceániai miniállamok, Nauru, Vanuatu és egy rövid időre Tuvali által elismert, alig 50 ezer lakosú szakadár köztársaság képviseletében Dmitrij Medojev hétfőn és kedden tárgyalt katalóniai üzletemberekkel – írta az El País. Azt azonban sem a katalán vezetés, sem a dél-oszétiai fél nem kommentálta, hogy helyi politikusokkal is találkozott-e.

Medojev 2009-től 2015-ig a Moszkva által 2008-ban elismert kváziállam nagykövete volt Oroszországban, indult a dél-oszét államfőválasztáson is, igaz, nem ő nyert.

A „miniszter” megjelenése Barcelonában mindenképp beszédes, ahogy az is, hogy utazásakor megállt az észak-olaszországi Veneto és Lombardia tartományokban, ahol a múlt héten a Rómától való nagyobb autonómiáról tartottak népszavazást. Medojev a dél-oszétiai külügy honlapja szerint találkozott az Északi Liga képviselőivel is. A hírt grúz értesülések is megerősítették. Medojev ezután Firenzében és San Marinóban is járt.

Csöndben nyitottak egy képviseletet

A demokratikus Spanyolország történetének legnagyobb politikai válságában kormányzati szinten nem jött elő a vád, hogy a katalán függetlenségért fellépő helyi vezetés orosz befolyás alatt állna – a nagyobb különállás igényének ennél azért komolyabb nyelvi és történelmi megalapozottsága van – ugyanakkor sejteti, hogy Moszkva kedvezőnek érzi, ha az EU-ban megosztó viták folynak, legyen szó általános EU-szkepszisről, szélsőséges pártokról, migrációról vagy épp önrendelkezésről.

Medojev látogatása Katalóniában sokkal visszafogottabban zajlott, mint Észak-Olaszországban, legalábbis ami a fogadóoldallal való találkozókat illeti, mivel hivatalosan egyről sem tudni, inkább a helyi oszét közösséggel tárgyalt. Azonban az oszét beszámolók arról szólnak, hogy Medojev

megnyitotta Dél-Oszétia külügyi képviseletét Barcelonában.

Ezen sem képviseltette magát egyetlen katalán politikus sem. Az orosz nyelvű Eho Kavkaza portál szerint a katalán vezetés valószínűleg nem is tud róla, hogy a dél-oszét külügyminiszter képviseletet nyitott a tartomány központjában.