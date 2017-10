Kuba azzal vádolta meg az Egyesült Államokat csütörtökön, hogy akadályozza a havannai amerikai nagykövetség rejtélyesen megbetegedett munkatársai ügyében zajló nyomozást, írja a Quartz. Kuba szerint Washington nem engedte, hogy a helyi nyomozók beszéljenek az áldozatokkal, és teljes orvosi kartonjukhoz sem kaptak hozzáférést.

Az amerikai hatóságok Kubát bízták meg a nyomozással, a tények felderítésével, de eközben nem tesznek eleget az érintettségükből fakadó kötelezettségeknek

– mondta Francisco Estrada, a kubai belügyminisztérium bűnügyi nyomozórészlegének vezetője.

Estrada azt követelte Washingtontól, hogy engedélyezze kapcsolattartást az amerikai szakértőkkel, a hozzáférést a tanúvallomásokhoz és az áldozatok kihallgatását. Azt is kifogásolta, hogy nagy késéssel jutottak hozzá információkhoz.

Az Egyesült Államok úgy gondolja, hogy egy akusztikus berendezés segítségével hangtámadás érte a havannai nagykövetségének munkatársait. 2016 vége és 2017 augusztusa között legalább 24-en panaszkodtak fejfájásra és rosszullétre, valamint szenvedtek enyhe agykárosodást vagy akár tartós, súlyos halláskárosodást. Több tisztségviselő fülsértő hangot hallott, mielőtt megbetegedett.

Bár az Egyesült Államok nem vádolta meg nyíltan Kubát a támadás elkövetésével, azt mondta, hogy az ország nem tett eleget kötelezettségeinek, és nem védte meg a területén tartózkodó diplomatákat. Washington válaszul visszahívta kubai diplomáciai személyzetének nagy részét, felfüggesztette havannai konzuli tevékenységét, és kiutasított 15 kubai diplomatát az Egyesült Államokból. A Kuba által indokolatlannak nevezett lépések diplomáciai válsághoz vezettek.

Nemrég lement a kubai tévében egy "Feltételezett hangtámadás" című dokumentumfilm, aminek narrátora azt állította, hogy Kuba nem rendelkezik egy ilyen támadás kivitelezéséhez szükséges eszközzel, és az ilyenek behozatalát törvény is tiltja, így az csak illegálisan kerülhetett volna az országba. A helyi hatóságok azonban mindeddig nem tudták megmagyarázni a történteket.

A dokumentumfilmben megszólal a kubai kormány egyik szakértője is az ügyben. A hanghullámok és -magasság alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a diplomaták fülét valószínűleg csak a rovarok, azon belül is a kabócák hangos ciripelése zavarta. A filmben az is elhangzik, hogy az ilyen hangok bizony okozhatnak halláskárosodást, irritációt és túlérzékenységet, ha túl sokáig van ilyennek kitéve az ember.