Belgium lehet, hogy adna menedékjogot a katalán elnöknek

Ha Carles Puigdemont katalán elnök politikai menedékjogot kérne Belgiumban, a belga bevándorlásügyi miniszter szerint "nem irreális" forgatókönyv, hogy meg is adnák neki – írja a Reuters a VTM belga tévéadó nyomán.

Bár Theo Francken óvatosan fogalmazott, a megszólalása két okból is releváns. Egyrészt azért, mert Katalónia függetlenségének pénteki kinyilvánítása után a spanyol központi kormány felfüggesztette a katalán vezetést és a tartomány autonómiáját, és Puigdemont ellen lázítás miatti vádemelést lengettek be, amiért akár 30 évet is kaphatnak.

Másrészt azért, mert szinte egész Európa a spanyol kormány álláspontját támogatja a függetlenségi kérdésben, és spanyol belügynek tekintik a témát, Belgium viszont nyitottabbnak mutatkozott, és a két fél közötti párbeszédet szorgalmazta. Emellett Belgium azon kevés uniós ország egyike, ahol EU-s állampolgárok is kérhetnek politikai menedékjogot.

Puigdemont egyelőre nem beszélt arról, hogy ilyesmit tervezne, és a spanyol kormány se tűnik úgy, hogy tudná, mihez is kezdjen vele.