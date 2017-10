Tüntetnek a felvidéki Horthy-szobor felavatása ellen

Helyiek tiltakoznak a Horthy-szobor felavatása ellen a felvidéki Nemeshodoson – írja az Ujszo.com.

Horthy Miklós első szlovákiai szobrát vasárnap avatják fel a településen, a tervek szerint a 11 órakor kezdődő istentisztelet után. A tüntetők 10 óra óta gyülekeznek, és transzparensekkel, illetve dob- és sípszóval várják a református templomba érkezőket. Utóbbiak a lap szerint százötvenen lehetnek, egy busz Budapestről is szállított érdeklődőket. A helyszínt tíz rendőr biztosítja.

A Nemeshodosi Református Egyházközség Horthy Miklós halálának 60. évfordulójára időzítette az egykori kormányzó Horthy Miklós Társaságtól ajándékként kapott mellszobrának felállítását. A szobor tervéről először október 10-én adott hírt az Ujszo.com, megjegyezve, hogy a "vitatott történelmi szereppel bíró kormányzó" mellszobrát a polgármester már akkor is rossz ötletnek tartotta. Kis-Csáji Julianna nemeshodosi református lelkész viszont azt mondta, nem tartja megosztó személyiségnek Horthy Miklóst, és nem lát kivetni valót abban, hogy a kormányzónak szobra lehet a templomkertben.

Ahogy mi is megírtuk, néhány nappal később a református egyház vezetése is elhatárolódott a nemeshodosi egyházközség tervétől, és arra kérték őket, álljanak el a szoboravatástól. Az egyházközség erre eleinte nyitottnak is mutatkozott, ám ahogy a Parameter.sk írta, később mégis úgy döntöttek, hogy bár egyelőre nem állítják a tervezett helyére, mégis átveszik az ajándék szobrot, és a Lelkészi Hivatal erre a célra kialakított különtermében helyezik el ideiglenesen,

várva azt a kegyelmi időt, aminek rendjében Horthy Miklós az őt hithősként megillető méltó helyére kerülhet a magyar reformátusság és az egyetemes magyarság életében.

Az avatás előtti istentiszteletet Hegedüs Lóránt tartja, akiről a magyarországi Horthyszobor-avatása után a Magyarországi Református Egyház Zsinati Bírósága határozatban mondta ki, hogy az "igehirdetésében olyan kifejezéseket használt, melyek alkalmasak a viszálykeltésre is, illetőleg arra, hogy másokban megütközést, megbotránkozást váltson ki". Hegedűs ezúttal a nemeshodosi templomban azt mondta:

Ha a reformációra emlékezünk, meg kell említenünk a hőseket. A természetes hősöket hivatalos hősökké kell tenni. Mit tudnak a kegyelmi ajándékokról azok, akik megrendelésre fújolnak a templom előtt?

Magyarországon 2013-ban, kisebb botrány közepette avatták fel Horthy mellszobrát a Szabadság téri Hazatérés templomának lépcsőjén, idén május 20-án pedig a Fejér megyei Kálozon, a Zichy–Széchenyi-kastély parkjában avattak egyet. Utóbbit Perkátára tervezték, de az engedélyt a fideszes önkormányzat végül visszavonta a tiltakozások miatt. Ott talán egy turulszobor lesz helyette. 2017. június 17-én Budapesten, az Attila Nagykirály szálloda udvarán is avattak egy Horthy-szobrot.

Horthy Miklósról és történelmi megítéléséről itt olvashat bővebben.