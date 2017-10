Hídról leugorva akarta megölni magát egy 12 éves fiú, de egy autóvezetőt ölt meg

A virginiai rendőrség vizsgálja annak a 12 éves fiúnak az öngyilkossági kísérletének az ügyét, amelyben egy autóvezető életét vesztette. A 12 éves fiú egy hídról ugrott le, és ráesett egy alatta haladó autóra. Az autót a 22 éves Marisa Harris of Olney egyetemista lány vezette, aki ráadásul depressziós gyerekekkel foglalkozik.

A nő mellett utazott a barátja, ő sértetlenül megúszta a balesetet. A 12 éves fiú életveszélyes sérüléseket szenvedett. A nő anyja szomorúnak nevezte, hogy lánya halálát éppen egy 12 éves öngyilkos okozta, pont egy olyan fiú, akin a lánya segíteni akart volna.

HEARTBREAKING: A 12-year-old boy who jumped from an overpass last night in a suicide attempt, killing a driver belowhttps://t.co/Ugb6MhTzrf pic.twitter.com/jjOo8Gzv94