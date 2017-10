Kozmetikai gyárban fotózkodott Kim Dzsongun

Ezúttal egy észak-koreai kozmetikai gyárban tett látogatást az ország véreskezű diktátora, Kim Dzsongun - írja a BBC.

A vasárnapi gyárlátogatás azért is volt különleges, mert ezúttal Kim Dzsongunt elkísérte felesége és nővére is, utóbbit nemrég emelte hatalomba.

Kim Dzsongun rendszerint valamilyen katonai létesítményekben fotózkodik, ezzel is jelezve Észak-Korea erejét, annak is van üzenete, hogy most egy kozmetikai gyárban járt és arról számolt be a propaganda. A kozmetikai és a luxuscikkek ugyanis embargó alatt vannak, így Észak-Korea kénytelen maga ellátni a lakóit ezekkel a termékekkel. A diktátor a látogatással azt üzente: az országnak ez nem okoz gondot, az észak-koreai kozmetikai cikkek pedig keresettek belföldön.