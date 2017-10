13 millió szíriainak van szüksége segélyre

Tizenhárom millió szíriainak van szüksége segélyre annak ellenére is, hogy sikerült haladást elérni az Iszlám Állam elleni küzdelemben, jelentette ki Mark Lowcock, az ENSZ humanitárius ügyek összehangolásáért felelős irodájának vezetője. A tisztviselő a Biztonsági Tanácsnak számolt be tapasztalatairól videokapcsolattal Jordániából. Lowcock szerint a szíriai válság hatása továbbra is mélyreható, írja az MTI.

Az Iszlám Állam egykori székhelyéről, Rakkából mintegy 436 ezer ember menekült el hatvan különböző helyre. A kelet-szíriai Deir ez-Zórt pedig augusztus óta 350 ezren hagyták el, ebből 250 ezren októberben. Mintegy 3 millió ember él a humanitárius segélyek szempontjából nehezen megközelíthető helyen. A nehézségek ellenére az ENSZ és partnerei folytatják Szíriában a világ legnagyobb méretű humanitárius segélyműveletét, mondta Lowcock.

Hat év alatt a szíriai polgárháborúban legalább 330 ezren haltak meg és milliók váltak menekültté.

November 28-án kezdődik a szíriai rendezésről az ENSZ égisze alatt tartott tárgyalások újabb fordulója. Ezzel párhuzamosan a kazah fővárosban, Asztanában folytatódnak az Oroszország, Irán és Törökország védnöksége alatt rendezett Szíria-közi tárgyalások, amelyek célja szintén a konfliktus rendezése.