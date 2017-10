Elmarad Stockholmban a pofán vert fajvédő előadása

A svéd szélsőjobboldali blog, a Motpol előadása Stockholmban, mert a szervezők arra számítanak, hogy nem engedik be az országba a közismert fehér fajvédőt, Richard Spencert. A Local írja, hogy a svéd hatóságok állítólag jelezték a szervezőknek, hogy Spencert nem engedik be Svédországba, ezért inkább lemondták a rendezvényt. A magyarázat szerint ez is azt bizonyítja, hogy az úgynevezett alt-right az egyetlen ellenfele a globalizációnak.

Spencer az amerikai szélsőjobb egyik ismert figurája, aki korábban békés etnikai tisztogatásról beszélt és felszólalt a tragédiába forduló Charlottesville-i felvonuláson is, ahol az egyik szélsőséges az autójával a tömegbe hajtott, és egy embert megölt. Emellett Spencer az egyik stratégiai tanácsadója a skandináv Nordic Alt Right nevű szervezetnek is, aminek a magyar jobboldalon is gyakran hivatkozott Daniel Friberg az egyik alapítója.

Nem ez az első alkalom, hogy Spencernek gondja akad Európában, korábban Lengyelországra hívták egy konferenciára, de a külügyminisztérium jelezte neki, hogy nem szívesen látnak olyanokat, akik veszélyt jelentenek azokra, akik sokra tartják az emberi értékeket és a demokráciát. Végül Spencer le is mondta a lengyel látogatást, ahogy három évvel ezelőtt a Magyarországgal is meggyűlt a baja, amikor a hatóságok leállították National Policy Institute fajvédő konferencia gyűlését, és kiutasították Spencert az országból, és ki is tiltották a Schengen-övezetből három évre.

Spencert egyébként legtöbben onnan ismerhetik, hogy idén januárban egy New York-i tüntetés közepén, élő adás közepén pofán vágták, a mozdulatsor pedig napokig volt az internet kedvenc témája.