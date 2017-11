A 29 éves üzbég Szajfullo Szajpov követte el a 8 halálos áldozatot követelő New York-i terrortámadást - állítja nevük elhallgatását kérő hivatalos forrásokra hivatkozva az ABC Action News. A floridai televízió szerint a férfi 2010-ben legálisan érkezett az Egyesült Államokba, a jogosítványát Florida államban adták ki, ide is van bejelentve, bár egy ideje New Jersey-ben lakik.

A Fox News azzal egészítette ki a hírt, hogy a New York-i rendőrség 2005 óta figyeli azt a NEw Jerseyben lévő mecsetet, ahová állítólag Szajpov is járt. A hírtelevíziónak egy férfi, aki állítólag Szajpov barátja Floridából, nagyon kedves és barátságos embernek írta le a terrortámadás elkövetőjét. Szajpov 64 éves szomszédja, Szlavo Petrov New Jerseyben viszont kifejezetten barátságtalannak írta le a férfit, aki sose köszön. Petrov azt is elmondta, hogy Szajpov a feleségével és két gyermekével él a New Jersey állambeli Patersonban.

Szajpov kedden délután New Yorkban egy bérelt autóval egy bicikliútra hajtott és többeket elgázolt, 8 embert megölt, 12-t pedig megsebesített. A férfi később egy iskolabuszba hajtott, majd a kocsiból kiszállva gyalog menekült. A rendőrök megsebesítették, jelenleg kórházban van.