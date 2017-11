Lemondott a libanoni miniszterelnök, mert félti az életét

Váratlanul bejelentette lemondását szombaton Szaad Haríri libanoni kormányfő, írja az MTI. Haríri tavaly november óta volt miniszterelnök, de korábban 2009 és 2011 között is az volt.

Televíziós beszédében Haríri Iránt és helyi szövetségesét, a Hezbollahot azzal vádolta meg, hogy rátették a kezüket az országra, és azt mondta, attól fél, hogy apjához hasonlóan őt is meggyilkolják. Úgy fogalmazott, hogy azt érzi, most is olyan a légkör, mint édesapja meggyilkolása előtt.

Olyan a légkör, mint Rafik Haríri meggyilkolása előtt. Érzem, hogy ellenem is tervet szőnek, és az életemre törnek

- hangoztatta a lemondását bejelentő libanoni miniszterelnök. Haríri egyúttal fogadkozott: ahogy korábban is, Libanon

ismét fel fog kelni, és levágja a felé nyúló karokat.

Szaad Haríri kétszer is járt Szaúd-Arábiában az elmúlt egy hét leforgása alatt, és a nagyhatalmú Mohammed bin Szalmán trónörökössel is tárgyalt. Az al-Dzsadíd bejrúti televízió úgy tudja: Haríri szombati televíziós beszédét is Rijádban vették fel, és onnan is sugározták.

Szaad Haríri apjával, Rafik Harírivel autóba rejtett pokolgép végzett 2005-ben, és az ügyben a Hezbollah négy feltételezett támogatója ellen indult eljárás távollétükben.

A szunnita Szaúd-Arábia és a síita Irán évek óta folyamatosan éleződő konfliktusban áll egymással, mert Teherán és Rijád egyaránt igyekszik kiterjeszteni és megszilárdítani befolyását a térségben.