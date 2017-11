Szét akarják választani a kenyai nemzeti parkban lefotózott homoszexuális oroszlánokat

Paul Goldstein brit természetfotós néhány napja a kenyai Masai Mara nemzeti parkban két hím oroszlánt fényképezett le meglehetősen egyértelmű helyzetben. Bár a homoszexualitás az állatvilágban jól dokumentált jelenség (az oroszlánoknál a szexuális aktusok 8%-a két hím között történik a megfigyelések szerint - érdekes módon két nőstény között viszont csak fogságban fordul elő, vadon még sosem figyelték meg), a képek szép karriert futottak be az angol bulvársajtóban

Olyannyira, hogy Kenya hivatalos szervei is reagáltak rá, pontosabban az ország morális rendőrfőnökének is nevezett Ezekial Mutua, aki egyébként a filmek engedélyezéséért és korhatár-besorolásáért felelős testület vezetője. Ebben a funkciójában egyébként egy csomó filmet, sorozatot és rajzfilmet tiltott be az országba, mert azok állítása szerint a homoszexualitást propagálták.

Mutua azt nyilatkozta, hogy a hím oroszlánpárt sürgősen szét kell választani és kezelés alá vetni az állatokat. A jelenséget egyébként azzal magyarázta, hogy a parkba látogató meleg turistáktól leshették el az oroszlánok a viselkedést, de az is lehetséges, hogy démon szállta meg őket.