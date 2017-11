Lezuhant egy magas rangú szaúdiakat szállító helikopter

A jemeni határ közelében lezuhant egy helikopter, amelyen mások mellett egy szaúdi herceg is utazott. A balesetről egyelőre annyit lehet tudni, hogy a herceg meghalt, ezt az AFP egy twittben jelentette be, a twitt alatti egyik hozzászólás szerint Manszúr bin Mukrinról van szó. Ugyanez derül ki egy szaúdi médium twittjéből, és a herceg Wikipedia-oldala is eszerint frissült. Azt is írják a balesetről beszámoló híroldalak, hogy összesen 8 magas rangú szaúdi tisztségviselő utazott a helikopteren.

#BREAKING Saudi prince killed in helicopter crash near Yemen border, says state TV — AFP news agency (@AFP) 2017. november 5.

عاجل:

.

وفاة الأمير منصور بن مقرن نائب عسير وعدد من المسؤولين الكبار بعد #سقوط_طائرة_مروحية_عسير أثناء عملهم.

.#وفاة_منصور_بن_مقرن_ومرافقيه pic.twitter.com/aQaA3fNFip — أخبار السعودية (@SaudiNews50) 2017. november 5.

Szaúd-Arábiának kemény napjai vannak: szombat este számoltunk be róla, hogy őrizetbe vették a királyi családhoz tartozó tizenegy herceget, négy jelenlegi tárcavezetőt és mintegy harminc volt minisztert a frissen létrehozott korrupcióellenes bizottság utasítására. A letartóztatottak között van az is, akit Orbán Viktor személyesen tüntetett ki.

Szintén szombaton egy Jemen felől rájuk irányított rakétát lőttek le a főváros, Rijád felett, továbbá a libanoni miniszterelnök lemondásához is köze lehet Szaúd-Arábiának.