Több tucat halott egy pokolgépes merényletben Szíriában

Több tucatnyi ember vesztette életét szombaton egy pokolgépes merényletben az Eufrátesz folyó keleti partján a harcok elől menekülők egyik gyülekezőpontján Deir-ez Zór tartományban - írja az MTI az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja nevű emigráns szervezet jelentésére hivatkozva.

A kiterjedt helyi aktivista hálózattal rendelkező szervezet szerint az Iszlám Állam terrorszervezet legalább egy autóba rejtett pokolgépe robbant fel az Egyesült Államok támogatta Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd-arab ernyőszervezet által ellenőrzött térségben. Az OSDH úgy tudja, több robbanás is megrázta a területet a Conoco gázlelőhely és a Jafra erőmű között. Hozzátette: számos ember a merényletet követően a szír sivatag felé menekült tovább.

Rámi Abdel-Rahmán, az OSDH vezetője az AFP francia hírügynökségnek elmondta: tucatnyi sebesültje is van a történteknek. Az áldozatok a dzsihadisták és az ellenük küzdő kormányerők, illetve milíciák harcai elől menekültek a régióba. Az Eufrátesz keleti partját nagyrészt az SDF tartja ellenőrzése alatt, s vonul folyamatosan előre a terrorszervezettel szemben. Az Iszlám Állam a folyó nyugati partján is visszavonulóban van. A szíriai kormány pénteken jelentette be, hogy teljesen visszafoglalták az olajban gazdag kelet szíriai tartomány azonos nevű székhelyét, Deir-ez Zórt.