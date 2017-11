Káosztól tartanak Libanonban

Váratlanul lemondott Szaad Haríri libanoni kormányfő szombaton. Elemzők szerint ennek sokkal súlyosabb következményei lesznek, mint egy egyszerű fordulatnak egy kormányválsághoz szokott országban.

Haríri azzal indokolta a lemondását, hogy szerinte Irán és libanoni szövetségese, a Hezbollah rátette a kezét az országra. Ez a fegyveres szervezet közel egy éve Haríri kormányának része. Csakhogy a Hezbollahnak katonai szempontból nincs vetélytársa Libanonba, így könnyen polgárháborúvá fajulhat, ha valaki nekik megy. A síita mozgalom az egyetlen párt, amely a polgárháború (1975-1990) után nem adta le a fegyvereit, és fegyvertára az országban folyó viták egyik fő témája.

Libanon több mint egy évtizede mélyen megosztott:

az egyik tábort a Szaúd-Arábia támogatta, szunnita Haríri vezeti,

a másikat pedig a szíriai és iráni támogatást élvező Hezbollah.

A két vetélytárs, a szunnita Szaúd-Arábia és a síita Irán minél nagyobb befolyásra törekszik a közel-keleti térségben. A megosztottság Szaad Haríri apjának, Rafík Haríri akkori miniszterelnöknek a 2005-ben történt meggyilkolására nyúlik vissza. A merényletért Bassár-el-Aszad szíriai elnök rendszerét tették felelőssé, a gyilkosság kivizsgálására felállított különleges ENSZ-törvényszék a Hezbollah öt tagja ellen adott ki elfogatóparancsot. Tizenkét évvel később továbbra is feszült a helyzet, Szaid Haríri beszédében ki is tért arra, attól tart, hogy őt is meggyilkolják, mint az apját.

Elemzők szerint nem meglepő, hogy Haríri lemondott. Vannak, akik azt mondják: egymást követik az események a térségben, amelyek arra utalnak, hogy esetleg egy halálos összeütközés történik Szaúd-Arábia és Irán között. Márpedig ha így lesz, akkor a két fő libanoni tábor összecsap egymással.

A belső konfliktuson túl az elemzők nem zárnak ki egy esetleges Hezbollah elleni offenzívát sem, amelyet Szaúd-Arábia, vagy a síita szervezet esküdt ellensége, Izrael hajtana végre. Haríri azért is mondott le egyesek szerint, mert úgy látja: ha nincs már kormány, a Hezbollah nincs már benne. Így törvényesít a lemondásával minden, a Hezbollah ellen Libanonban végrehajtott katonai csapást

Izrael és a síita szervezet 2006-ban pusztító háborút vívott egymással. Izraeli vezetők hónapok óta fenyegetőznek azzal, hogy új konfliktus esetén lecsapnak a Hezbollahra és libanoni polgári létesítményekre.