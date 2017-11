Az élet írja 1917 centenáriumát

Trükközve emlékezik meg az orosz állam a forradalom 100. évfordulójáról. Már az elnevezés is kérdéses, már rég se nem nagy, se nem októberi, se nem szocialista, sőt, bő tíz éve nem is ünnepnap a Szovjetunió felbomlása után egy ideig a megbékélés napjának nevezett november 7. Mostanra „orosz forradalomra” egyszerűsödött az elnevezés, bár az is vita tárgya, hogy egyáltalán orosz, és forradalom-e.