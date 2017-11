Ahogy az Index is megírta, október végén egy férfi nyakon szúrt Oroszországban egy Putyinnal kritikus rádióst, Tatyjana Felgengaugert. A férfi ellen emberölési kísérlet miatt emeltek vádat, de ő tagadta, hogy meg akarta ölni a nőt.

A megtámadott rádiós rövid interjút adott az AFP hírügynökségnek, amelyben elmondta, hogy ő szerinte egyértelmű, hogy emberölési kísérlet történt. De ennél merészebb állítást is tett:

a nő szerint a férfi nem sérült mentálisan, mivel a támadás alaposan megtervezett volt.

A férfi elmeállapotát azután kezdték vizsgálni, hogy kiderült: korábban a blogján arról publikált, hogy a rádiós évek óta telepatikus úton zaklatta őt szexuálisan, valamint a légzését és a szívverését is manipulálta. A kérdés azért is lényeges, mert a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov a támadás után kijelentette: csupán annyi történt, hogy egy őrült ember bűncselekményt követett el, nem kell a késelés mögött más hátteret keresni. Emiatt nem is kommentálta azokat az állításokat, melyek szerint a nőt a Kreml-kritikus újságírói munkájáért akarták elhallgattatni.

A torkon szúrt nőt a késelés után azonnal megműtötték, emiatt megmenekült, de így is sokat küzdöttek az életéért, több óráig mesterséges kómában tartották amíg nem stabilizálódott az állapota. A nő légútja és hangszálai nem sérültek meg, valószínűleg teljesen fel tud épülni a támadásból, de két hónapig még biztos hogy alkalmatlan lesz a rádiózásra.