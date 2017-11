Megválasztották az első amerikai transznemű képviselőt

Helyi idő szerint kedden több amerikai államban is választásokat tartottak. Politikai szempontból a legnagyobb visszhangja a virginiai és a new jersey-i kormányzóválasztásnak volt, de az amerikai sajtót kuriózumként bejárta az a hír is, hogy

Virginia állam képviselőházába bekerült az első, vállaltan transzgender amerikai politikus.

A demokrata Danica Roem egy veterán republikánus képviselőt, a 26 év alatt 13-szor újraválasztott Bob Marshallt ütötte ki székéből a szavazatok 54,59 százalékával (ez a szám még nem végeredmény, a 20-ból csak 19 szavazókerület adatait összegzi). A politikust több melegjogi szervezet ünnepelte, a LGBTQ identitású döntéshozók számának növeléséért kampányoló Victory Fund elnöke például imígyen:

Ma este a szavazók egy okos, megoldásokra törekvő trasz-vezetőt választottak egy megosztó, anti-LGBTQ demagóggal szemben, és ezzel erőteljes üzenetet küldtek az ország összes anti-transz törvényhozójának.

A transzneműek politikai szerepvállalásában Althea Garrison volt az úttörő, de ő még 1992-ben eltitkolta identitását képviselői kampánya során, mellyel bejutott Massachusetts állam törvényhozásának alsóházába.

Roem a Cosmopolitan-nek még szeptemberben azt nyilatkozta, hogy „nemi identitását erőnek és nem gyengeségnek tartja”, mivel önmaga „félelem nélküli felvállalása egy emberi üzenet”

(CNN)