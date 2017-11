Még mindig nagyon súlyos problémát jelent a rengeteg nemi erőszak Indiában – derül ki a Human Rights Watch friss jelentéséből. Az elkövetőket nagyon ritkán ítélik el, sőt, a hatóságok nem hajlandóak nyomozást indítani a bűncselekmények után. A kihallgatás során az áldozatokat kinevetik, megalázzák, van, akit össze is vernek. Pedig az utóbbi években nőtt a bejelentési hajlandóság az áldozatok részéről, többen fordulnának állami szervekhez.

A civil szervezet friss tanulmánya kitér arra is, hogy megerőszakolt nőket nem csak a rendőrség hagyja magukra, sokszor a társadalom, a családtagjaik is elfordulnak tőlük. Az áldozatok megfelelő orvosi ellátásra vagy jogi segítségre sem számíthatnak. Az elkövetőket viszont nem szokták még kiközösíteni sem. A HRW tanulmánya arra is kitér, hogy a nemi erőszaknál kisebb súlyú ügyekben még kisebb az esély arra, hogy megbüntessék az elkövetőket, a zaklatási bejelentéseket azonnal lesöprik az asztalról a hatóságok.

A Guardian a jelentésből kiemeli egy Kajal nevű, "alacsonyabb kasztba tartozó" nő esetét, akit elhagyott a férje, miután csoportosan megerőszakolta 6 magasabb kasztba tartozó férfi. Az erőszaktevők a nőt megfenyegették, hogy ha feljelentést tesz, akkor újból bántani fogják. Kajal mégis a rendőrökhöz fordult, akik

ahelyett, hogy segítettek volna, egy bottal összeverték a nőt.

De hiába fordul elő ilyesmi, egyre több és több feljelentés érkezik a rendőrségre és több eljárás is indul szexuális erőszakkal kapcsolatos ügyekben.

Hiába szól minden ellenük, a nők nem adják fel

– nyilatkozta Vrinda Grover indiai ügyész, utalva arra, hogy 3 év alatt 40 százalékkal nőtt a nemi erőszak ügyekben hozott ítéletek száma, 2015-ben már 35 ezer bejelentés jutott el a bíróságokig és 7 ezer esetben sikerült ítéletet hozni.

"Idő kell ahhoz, hogy átalakuljon az emberek gondolkodása, de a kormány is tehetne többet: orvosi, pszichológiai és jogi segítséget kellene nyújtani az áldozatoknak és családjaiknak, valamint érzékenyíteni kellene a rendőröket, az igazságszolgáltatásban és az egészségügyben dolgozókat, hogy megfelelően kezelják a szexuális erőszakot" – mondta el a HRW dél-ázsiai igazgatója Meenakshi Ganguly.