A republikánusok elszenvedték a Trump-éra első jelentős választási vereségét

Donald Trump hivatalba lépése óta első jelentős választási vereségüket szenvedték el a republikánusok.

Ugyanis magyar idő szerint szerda hajnalban demokrata párti győzelem született a kedden tartott kormányzóválasztáson New Jerseyben és Virginiában. Az előrejelzéseknek megfelelően újraválasztották New York demokrata párti polgármesterét is.

Virginiában 53:45 arányban Ralph Northam eddigi kormányzóhelyettest választották meg Ed Gillespie, George W. Bush kormányzatának volt tanácsadója ellenében. New Jerseyben szintén 53:45 arányban a 60 éves milliomos bankár és volt németországi nagykövet, Phil Murphy lesz a kormányzó, aki az eddigi kormányzóhelyettest, a republikánus Kim Guadagnót győzte le.

Mindkét kormányzóválasztást óriási figyelem övezte, elemzők ugyanis az eredményt jó indikátornak tartják a Trump-kormány eddigi tevékenységének megítéléséhez.

A kampány fő témája Virginiában az egészségbiztosítás helyzetének gondjai, az illegális bevándorlás, a bűnözés és a konföderációs szobrok körüli viták voltak, míg New Jerseyben elsősorban a helyi kormányzat korrupciós ügyei és a magas helyi adók kerültek előtérbe. A virginiai kampány érdekes fejleménye volt, hogy miután Ed Gillespie-t a republikánus előválasztás során keményen megszorongatta egy szélsőséges, összesküvés-elméletekből építkező jelölt, maga is elkezdett félelemkeltő, rasszizmusba hajló üzenettel dolgozni.

Donald Trump elnök mindkét államban támogatásáról biztosította a republikánus jelöltet, ám nem kampányolt mellettük. Az eredmények láttán pedig a Dél-Koreában tartózkodó elnök Twitter-bejegyzésben közölte: a virginiai jelölt, Ed Gillespie keményen dolgozott, de nem tette teljesen magáévá az ő politikáját. Ennek ellenére a "gazdaság számai" alapján a jövőben újabb győzelmekre számít.

A Demokrata Párt számára a tavaly novemberi elnökválasztás óta ez volt az első sikeres politikai megméretés, ugyanis az idén megtartott négy kongresszusi pótválasztás mindegyikét elvesztették.

New Yorkban újraválasztották Bill de Blasio demokrata párti polgármestert, és a bostoni demokrata párti polgármester, Marty Walsh is elnyerte a választók bizalmát egy második ciklusra. Polgármestert választottak még Detroitban, Seattle-ben, az észak-karolinai Charlotte városában, valamint a georgiai Atlantában.

