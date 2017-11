Magyar gyerekeket diszkriminált a Maros megyei tanfelügyelőség

A romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 140 ezer forintnak megfelelő összegű bírságot rótt ki szerdán a Maros megyei tanfelügyelőségre, amiért az az idei tanévben kevesebb kilencedik osztályos helyet szabott meg a magyar tannyelvű osztályokban, mint ahányan tavaly elvégezték a nyolcadikat – írja az MTI.

A tanfelügyelőséget szülői és parlamenti képviselői minőségében panaszolta be a hátrányos megkülönböztetés miatt Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke. Biró azért tett panaszt, mert a magyar gyerekek 169-cel kevesebb helyet kaptak, mint ahányan tavaly végeztek az általános iskolákban, a román tannyelvű osztályokban ugyanakkor 139-cel, míg a német nyelvűekben 18-cal többet hirdettek meg.

A szervezet azzal védekezett, hogy a magyarok számára fenntartott helyek még így sem teltek be, mert a tavaly végzettek egy része más megyében, vagy román tagozaton kezdte meg a tanulmányait és olyan is volt, aki nem tanult tovább.

A tanács azonban nem fogadta el az érveket, ugyanis megállapították, hogy román nyelven tanult diákok számára 25 százalékos, míg a magyaroknak csak 12 százalékos volt a túlkínálat. A tanfelügyelőség által közölt adatokból azt is megállapították, hogy a hátrányos megkülönböztetés a korábbi években is fennállt, és ez kihatással van a térség etnikai arányaira is, a magyar gyermekek ugyanis emiatt elvándorolnak innen, helyükre pedig más megyékből újabb románok érkeznek.

A testület azt tanácsolta a Maros megyei tanfelügyelőségnek, hogy a továbbiakban járjon el méltányosan a beiskolázási keretek megszabásakor. Azért kaptak mellé még pénzbírságot is, mert 2008-ban egyszer már elmarasztalták őket ugyanezért, így az intézmény visszaesőnek számít.