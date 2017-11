Emberrablási ügy miatt nyomoznak Trump volt főtanácsadója ellen

Donald Trump volt nemzetbiztonsági főtanácsadója, Michael Flynn ellen emberrablás előkészülete miatt nyomoznak. Fethullah Gülent, a legálisan Amerikában élő török hitszónokot, Erdogan török elnök ősellenségét akarták állítólag az ő szervezésével egy török tengeri börtönbe vinni 15 millió dollárért.

A Wall Street Journal erről szóló összeállítását a Guardian idézi. Az ügy a Trump orosz kapcsolatait vizsgáló Robert Mueller nyomozásai során bukott ki. Mueller már megvádolta Trump kampánymenedzserét, Paul Manafortot is. Most a hírek szerint Flynn és a fia, Flynn Jr. ellen is vádat emelhet, amivel még közelebb jut Trumphoz. A Guardian szerint az, hogy a vád eddig nem került nyilvánosságra, aggasztó jel Trump jogi csapata számára, mert azt jelzi, hogy Flynnék vádalkuban gondolkozhatnak, amire egy korábbi példa alapján Mueller is nyitott lehet.

Az extanácsadó cégét, a Flynn Intel Groupot azért is vizsgálják, mert nem közölte, hogy Erdogan érdekében dolgozik, de ez a mostani sokkal súlyosabb vád lehet. Szeptemberben a WSJ már közölt egy cikket arról, hogy az emberrablási terv kapcsán volt egy találkozó, amin a volt CIA-igazgató, James Woolsey is részt vett. A mostani információk egy második megbeszélésről szólnak, ami december közepén volt New Yorkban. Itt beszéltek állítólag a 15 millió dolláros sikerdíjról. Gülent magángéppel vitték volna Imrali szigetére. Arról nincs hír, hogy milyen fázisig jutott el a tervezés.

Ekkor, december közepén Flynnt már kinevezte a választásokon győztes Trump a transition teambe, az elnökség átvételét lebonyolító csapatába. A Fehér Ház nem kommentálta a sztorit, sem Flynn ügyvédje.

Flynn amúgy összesen 24 napig volt nemzetbiztonsági főtanácsadó, aztán le kellett mondania az orosz kapcsolatokról szóló vádak miatt.