Havazik Olaszországban, hókáosz van Szlovéniában

Esik a hó Észak-Olaszországban, behavazottak az utcák többek között Milánóban, Bolognában és Velencében is. A hóesés Szlovénia nyugati részében már közlekedési káoszt is okozott hétfő reggel, olvasható a Severe Weather Europe oldalán. De problémákat okozott az erős havazás Ausztriában és Horvátországban is.

De mindez mi ahhoz a gyönyörűséghez képest, ami például a Plitvicei tavaknál látható:

Itthon egyelőre a Kékesen és a Bakonyban esett egy kis hó. Az előrejelzés szerint ennél többre egyelőre még várnunk kell. A legtöbb amire számíthatunk, az egy kis havas eső a Dunántúlon.