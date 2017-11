A kormányszóvivő lekommunistázta a Washington Postot

Kovács Zoltán kormányszóvivő angol nyelvű blogján panaszolta el, hogy a Washington Post nem hozta le a válaszcikkét, hanem azt tanácsolták neki, hogy kommentelje oda az eredeti cikk alá, vette észre a 444.hu.

A kormányszóvivő egyébként nagy levelezőnek számít, többek között idén júliusban az Economistot, két éve a Guardiant rakta helyre egy-egy

olvasói levéllel.

De sűrűn reagál a Financial Times állításaira is, és számolja, hány Orbán-ellenes cikket írnak. Kovács a Washington Postnál mindenesetre most nem járt sikerrel, arra hivatkoztak, hogy csak a nyomtatott lapban megjelent cikkekre érkező leveleket hozzák le, az online-ra ez nem érvényes.

Kovács Zoltán blogposztjában azt írja, hogy a lap egy Magyarország-ellenes véleménybuborék, amiben lehetetlen kiegyensúlyozott véleményt látni az országról. Múlt héten két, szerinte Magyarországot gyalázó cikket is közöltek, az egyikben újbolsevizmusként írtak az Orbán-kormányról, a másikban gyűlöletkeltéssel vádolták meg.

A kormányszóvivő szerint rendben van, hogy vannak, akik kritizálják a kormányt, de járna nekik a lehetőség, hogy reagáljanak. Véleménye szerint hasonló cenzúra működött a kommunista Magyarországon, ahol a sajtó csak a pártelőírásoknak megfelelő véleményeket hozta le.