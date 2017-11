43 év börtön után kiderült, hogy ártatlan az amerikai férfi

Nagyon senki se tudja elképzelni, hogy mi lehet annak az embernek a fejében, akit 1974-ben elítéltek ártatlanul, szinte az egész életét börtönben tölti, hogy 65 évesen kiengedjék azzal, hogy: bocs, ezt benézte az ügyészség.

Wilbert Jonesszal pontosan ez történt. Az amerikai férfit még 19 évesen, 1972-ben tartóztatták le egy ápolónő elrablásáért, és megerőszakolásáért Louisiana állam fővárosában, Baton Rouge-ban.

A történet szerint az ápolónő épp hazafelé tartott a munkahelyéről 1971 október 2-án, amikor egy férfi ráfogta fegyverét, és egy épület mögé vitte, ahol megerőszakolta.

Az ítéletet akkor egyedül az áldozat vallomására alapozták, és a nő három hónap múlva választotta ki több lehetséges férfi közül Jonest, azonban már akkor is megjegyezte, hogy az elkövetőre úgy emlékszik, hogy magasabb volt, és ércesebb volt a hangja.

Ami igazán durva a történetben, hogy közben a rendőrség elkapott egy férfit, akire jobban ráillik a leírás, és akit kétszer is megvádoltak nemi erőszakkal, egyik esetben egy másik kórház parkolójában, szinte azonos módszert alkalmazva, de nem hogy ezzel az esettel nem hozták összefüggésbe, de az egyik esetben ejtették a vádat, míg a másikban végül csak fegyveres rablással vádolták meg .

Az újratárgyalás során a bíró azt mondta, hogy a bizonyítékok finoman szólva is gyenge lábakon álltak, és érthetetlen, hogy ezek alapján miért ítélték el a férfit.

Jones ügyvédje azonban kiemelte, hogy az ügyészt, aki védencét életfogytiglani börtönre ítélte, több rendben is elmarasztalták, amiért visszatartott olyan információkat, ami a vádlottak ártatlanságát bizonyította volna.



Az áldozat 2008-ban meghalt, férje azonban még él, és egyáltalán nem ellenezte, hogy kiengedjék Jonest. Ügyvédjén keresztül azt üzente, hogy eleget volt a férfi így is börtönben, és a hátralevő éveit a családjával kell mindenképpen töltenie.



(via APNews)