A libanoni elnök szerint a szaúdiak a lemondott miniszterelnök családját is fogva tartják

Szaúd-Arábia fogva tartja a november 4-én Rijádban lemondott Szaad Haríri családját is, jelentette ki Michel Aun libanoni államfő szerdán, az ország kormányfőjének helyzetével kapcsolatban.

Előzőleg nem kértük visszatértüket, de bizonyságot nyert, hogy ők is őrizetben vannak, és a családtagokat átkutatják, amint belépnek vagy elhagyják házukat

- idézi az MTI az államfőt.

A Harírihez közel álló Okar Sakr libanoni parlamenti képviselő viszont a nap folyamán azt állította, hogy

beszélt a lemondott miniszterelnökkel , aki szerinte tagadta azokat a feltételezéseket, melyek szerint őt és családját őrizetben tartanák Rijádban.

Néhány libanoni tisztségviselő korábban felvetette, hogy a szaúdi állampolgársággal is rendelkező Harírinek családjával együtt kellene visszatérnie hazájába, hogy elejét vegyék bármiféle szaúdi befolyásolási kísérletnek. Szerintük ugyanis a libanoni kormányfő valójában nem szabad akaratából mondott le és maradt az elmúlt napokban Rijádban, hanem Szaúd-Arábia kényszerítette erre. Haríri és Rijád is cáfolta ezeket a feltételezéseket. Haríri kedden bejelentette, hogy két napon belül vissza kíván térni Libanonba. A libanoni politikusnak több háza is van Szaúd-Arábiában, felesége és gyermekei pedig évek óta az olajmonarchia területén élnek.

Egy névtelenséget kérő diplomáciai forrás elmondta: a szaúdi fővárosba látogató Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter csütörtökön várhatóan találkozik Harírivel. A külügyi tárcavezető szerdán indul szaúd-arábiai látogatására, amelynek keretében Mohamed bin Szalmán trónörökössel is egyeztet majd a Libanonban kialakult helyzetről.