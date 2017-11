3000 tengerészgyalogos érkezett Afganisztánba

Háromezer tengerészgyalogost vezényeltek Afganisztánba Donald Trump amerikai elnök stratégiájának megfelelően, a kontingens már meg is érkezett - jelentette be csütörtökön a Pentagon, mely azt is közölte, hogy jelenleg 11 ezer amerikai állomásozik az országban. A döntés még szeptemberben született meg a Fehér Házban John Nicholson tábornok, az Afganisztánban állomásozó amerikai erők főparancsnokának kérése alapján.

Az Egyesült Államok a 2001-ben kezdődött háború csúcspontján, 7 évvel ezelőtt mintegy 100 ezer katonát állomásoztatott Afganisztánban.

Az újonnan érkezett fegyveresek feladata az afgán hadsereg katonai kiképzésének erősítése és az afgán légierő fejlesztése.

Nicholson korábban azt mondta, hogy a Donald Trump által meghirdetett új amerikai stratégia Afganisztánban hosszú távú elköteleződést jelent. A tábornok dicsérte azt, hogy az amerikai kormányzat nem jelöl ki önkényesen megválasztott időpontot az afganisztáni amerikai csapatoknak eredmények eléréséhez. Ezzel burkoltan kritizálta Trump elődjét is, Barack Obama ugyanis - bár első elnöki ciklusában komoly erősítéseket vezényelt Afganisztánba - alapvetően a konfliktusban való amerikai részvétel mielőbbi lezárására törekedett.

Az utóbbi években azonban - részben a most megerősíteni kívánt afgán kormányhadsereg lezüllése miatt - újból előretörtek a tálibok, akik mára egész tartományokat tartanak ellenőrzésük alatt.

Elnézték a bacsa bázit

A Pentagon csütörtökön kiadott egy jelentést is, amely szerint az amerikai katonákat évekig arra utasították feletteseik, hogy nézzenek el egy, Afganisztánban meghonosodott, erősen pedofíliára emlékeztető gyakorlatot, amely az afgán rendfenntartók körében is népszerű.

A "bacsa bází", azaz "játék a fiúkkal" nevű gyakorlat nyugati szemmel a pedofíliára emlékeztet, gyakori velejárója a szexuális bántalmazás és a gyermekprostitúció. Lényege az, hogy mivel az iszlám szigorú előírásai nem engedik a nők szexualitásának nyilvános csodálását, fiatal fiúk helyettesítik a táncoslányt férfiak összejövetelekor. Megfigyelők és szakértők szerint azonban a gyakorlatban részt vevő afgán férfiakat gyakran nem elégíti ki egy táncoló, pubertás kor előtti fiúnak csak a látványa. Az AFP francia hírügynökség szerint a bacsa bází olykor nemcsak táncot takar, hanem szexrabszolgaságot is.

A gyakorlat az amerikai megszállás után, a tálibok visszaszorulásával terjedt el és erősödött meg ismét Afganisztánban, elsősorban a vidéki területeken. A Pentagon vizsgálata szerint ez a gyakorlat több amerikai katonát zavarba hozott, amit jeleztek is feletteseiknek. Beszámolóik szerint azonban feletteseik általában vállat vontak, és ennek a "helyi hagyománynak" a figyelmen kívül hagyását javasolták.

Nem tudunk mit tenni, nem a mi dolgunk, ez Afganisztán.

- általában ilyen indokokkal rázták le feletteseik a bacsa bázi miatt aggodalmukat kifejező katonákat.